Voda, čo ma drží nad vodou...

Akoby sme nemali dosť problémov, ktoré otriasajú svetom, Slovenskom, nami. Málokto zdvihne hlavu zo svojej strastiplnej cesty, aby spoznal vôbec svojich spolupútnikov, nieto ešte zameral oči na obzor, kam ho tá jeho cesta vôbec

vedie a či nie je prepojená s inými cestami.

Boje o zdroje boli v celej našej histórii. Je jedno, či si za zdroj dosadíte zvieratá, nové územia, ropu, zlato, diamanty, vodu, potraviny, otrokov...

Ten, kto ich mal bol vždy v nebezpečenstve, lebo tí, ktorí ich nemali alebo ich jednoducho chceli, sa k nim snažili dostať obchodom, ľsťou, úplatkami alebo násilím.

Starý vtip hovoril o tom, že pokiaľ máte ropu, musíte čakať na inváziu demokracie. Dnes sa potichu začína hovoriť o vode. Áno, Slovensko je vodná veľmoc. Zatiaľ.

Vo svete už dlhší čas prebiehajú boje práve o tento vzácny zdroj. Anexia Golanských výšin, odrezanie dodávok vody Severokrymským kanálom do Krymu a najnovšie dokončenie priehrady na Níle. To je len vzorka toho, čo sa deje.

Ak majú pravdu alarmisti s globálnym otepľovaním, znamená to značné vyschnutie Afriky a nárast klimatických a nie už len ekonomických migrantov. Mohutná populácia Afriky zocelená dlhou cestou a útrapami sa nebude pýtať, či ste fanúšik ľavice, pravice, liberálov alebo menšín. Nemajú rešpekt pred našimi silovými zložkami, nerešpektujú naše zákony. K tým naším problémom pribudne nový – skutočný boj o prežitie. A pri našom smere extrémneho podvoľovania sa akémukoľvek tlaku a hrozbe, či úplatnosti predstaviteľov bez zjavného strategického myslenia, nám toto hrozí skôr ako si myslíme. Nebude to ďaleko od nás, bude to priamo tu, na Slovensku. Ak svoju zem a vodu nepredáme ešte predtým, aby sme potom len so slzou nevoľníkov plnili rozkazy silnejšieho.

Je preto extrémne dôležité, aby sme sa pozerali na plány strategického riadenia našich surovín, aby sa nemohlo stať, že napríklad svoje zvyšné zásoby zlata v Kremnici darujeme austrálskej firme za licenčný poplatok cca 50€/kg. Cenu zlata si dohľadajte sami a zistite, či je zisk tejto spoločnosti primeraný.

Pri vode to je ešte vypuklejšie. Opýtajte sa napríklad v Španielsku, Grécku alebo Portugalsku, čo sa stalo po privatizácií vodárenských spoločností. Tu nejde len o pitnú vodu, či vodu na zavlažovanie v poľnohospodárstve, tu ide aj o vodu s ktorou počítajú eurokrati pri premene na zelenú produkciu energie.

Nech je zdvihnutým prstom príbeh pána, ktorý v USA predpovedal finančnú krízu na základe podrobnej analýzy situácie v 2008 a neskutočne na nej zarobil. Stiahol sa do úzadia a už pár rokov investuje do vody a spoločností, čo majú niečo spoločné s vodou.

