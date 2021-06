John Donne - “Nikto nie je ostrovom samým pre seba, každý je kusom pevniny, kusom súše, a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje vlastné, smrť každého človeka

umenší ma, lebo ja som súčasťou človečenstva, a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu, zvonia tebe.”

Videli ste už rodinu, kde sa rodičia nezaujímajú o svoje deti a neusmerňujú ich? Je veľká pravdepodobnosť, že z nich budú slušní, úctiví a vzdelaní ľudia? Alebo úspešnú firmu, kde sa jej predstaviteľ nezaujíma o svojich zamestnancov? Nechá ich robiť, čo len chcú?

Toto je obraz dnešnej spoločnosti na Slovensku, ktorá sa nezaujíma o ľudí, ktorých platí veľmi štedro za to, že im nastavujú pravidlá, obmedzenia a siahajú im na majetok.

Ak sa v tejto demokratúre hraničiacej s hygienokraciou začína čoraz rýchlejšie roztáčať koleso zbavovania ľudí majetku, slobody a práv, je na mieste, aby sme sa takémuto systému postavili.

Namiesto výdychu, že skončil núdzový stav, ktorý patril medzi najdlhšie v EU, namiesto podvolenia sa nekalému obchodu so zdravím, ktoré nemá so zdravím nič spoločné, by sme mali veľmi pozorne sledovať tiché správanie našich predstaviteľov, myslím tým nie to hrané pre verejnosť, čo nájdete na všetkých poctivých hlavných mediálnych prúdoch. Neskutočné množstvo zákonov, ktoré prešli v zrýchlenom konaní, absolútna právna impotencia mnohých predstaviteľov stláčania gombíkov podľa príkazu z hora, žiadne konanie zo strany opozície mi nedáva nádej, že sa tu niečo tak rýchlo zmení.

Naša hymna je bojovo naladená, ale keď treba ukázať moc ľudu, tak málo je ochotných riskovať svoje meno, postavenie, živobytie. Nie, oni tento boj nespravia za vás, obyčajných ľudí. Ťažení jarmom úverov, exekúcií, nízkymi príjmami sa bojíte ukázať hnev dosiaľ spiaceho orla, ktorý by už mal zletieť z tých sprivatizovaných Tatier a roztrhať tieto bábky, ktoré sa hrajú na bohov z Olympu.

Kam to až necháme zájsť? Právo prvej noci pre multiotecka bude veľa? Alebo od 15 rokov to už bude v poriadku? Alebo že po dosiahnutí dôchodkového veku zaeutanázujeme našich starých rodičov? Či daň z nehnuteľností do 1,4% bude fajn, lebo 1,6% bol hoax?

Novelizáciou zákona č. 179/2011 Z. z.Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov si už môžu dovoliť všetko.

Nazvať krízovou situáciou 3 pozitívnych v Hornej Dolnej pre celé SK, aby ľudia opäť dostali strach. Môžu siahnuť na majetok, ako sa to robilo v Taliansku alebo Nemecku pri nájazde migrantov, môžu siahnuť na účty a peniaze ako to bolo na Cypre. O tom ako prišli policajti pre zdravotníkov ste asi tiež nepočuli na Markíze. Že by to neurobili? Tak sa ešte raz zamyslite. Pred rokom bol Covidpas konšpirácia. Očkovanie vymeniť za povolenie slobodného pohybu alebo zamestnania sa je špinavá dohoda. Nemožnosť prejsť hranice okresu? A takto môžeme pokračovať veľmi dlho.

Na jeseň to začne. Ďalšia vlna a opatrenia sú nachystané. Kedysi zábavné video, že nevlastníš nič a budeš happy nadobúda hrozivé kontúry. Čo proti tomu urobíme?

P.S. Keďže som sa zrejme dostal do nemilosti SME kritikou nesprávnej osoby, nenájdete ma už na prednej strane výberu blogov, ale musíte si kliknúť na všetky články. Alebo si dajte upozornenie na moje nové články, ak sa vám tie doterajšie páčili. Ďakujem.