Arbeit macht frei. Vakcína je sloboda. Covidpass je riešenie.

Všetko je to o propagande. Mnohí jej podľahli bez rozmýšľania. Niekto sa aj bránil, ale nakoniec si zvolil cestu menšieho odporu.

Bol by som rád, keby to už bolo za nami, tak ako ostatní. Sme už unavení príkazmi, nariadeniami, strachom, pokutami, či ohromnou štatistikou, ktorá je vyrobená na mieru.

Každý človek je zodpovedný za svoje zdravie a svoj život sám. Nedajte sa oklamať tým, že sa o vás niekto cudzí postará, niekto to za vás skvelo rozhodne, urobí, pretože má tie najlepšie úmysly. Nie je to tak.

Keby niekomu záležalo na vašom zdraví, tak vám zakáže fajčiť, piť alkohol a jesť to, čo vám väčšinou najviac chutí. Alebo ste už videli snahu zaviesť prohibíciu na Slovensku? Koľko lekárov, čo fajčí, pije alkohol vám bude tvrdiť, že máte viesť zdravý životný štýl? Alebo že morbídne obézny pán sa stará o vaše zdravie?

Mohutná propaganda zabíja iný názor. Potrebuje nasmerovať kritické množstvo masy ľudí na "správnu" cestu a tá už strhne so sebou zvyšok. O tých pár neposlušných sa postarajú masy, alebo ich dáme dole inou stranou. No tak ako v minulosti, ani teraz nemôžu klamať večne. Nech už ste na ktorejkoľvek strane názorového spektra, odpovedzte si na niekoľko otázok:

Naozaj nám naša vláda nikdy neklamala a chce nám zabezpečiť najlepší možný život (čo vlastne ani nevieme definovať, čo to je)?

V dnešnom svete materializmu a honbou za ziskom stojí pre výrobcov a aj schvaľovateľov vakcín ľudský život na prvom mieste? Skutočne bude človek žiť tak ako pred koronou, keď sa nechá prvý, druhý, x-tý raz zaočkovať experimentálnou látkou? Ak ide o zdravie, prečo sa podmieňujú osobné slobody nejakým preukazom? Nikto si nevšimol v mene boja proti jedinej chorobe to obrovské zadĺženie štátu a zničenie ekonomiky? Prečo potrebujem prinútiť inú stranu zmeniť jej názor a podriadiť sa, ak si myslím, že som sám v bezpečí? Zameranie sa na jedinú chorobu nespôsobí napríklad to, že jej „liečba“ (zdravotná, ekonomická, kultúrna, sociálna) bude smrteľnejšia ako keby sme nepodľahli propagande?

Mne je jedno, čo skúšajú na mňa, ale najhoršie je, že to veľmi ovplyvní deti. Zasiahla sa im ich vedomostná, socializačná a zdravotná stránka. Tieto dopady však uvidíme až neskôr, kedy už bude žiaľ neskoro to opraviť. Preto vás vyzývam, aby ste zaujímali o to, čo sa deje. Aby vinníci protiprávnych opatrení boli potrestaní. Nech si to už nikto nedovolí len tak.

P.S. Keďže som sa zrejme dostal do nemilosti SME kritikou nesprávnej osoby, nenájdete ma už na prednej strane výberu blogov, ale musíte si kliknúť na všetky články. Alebo si dajte upozornenie na moje nové články, ak sa vám tie doterajšie páčili. Ďakujem.