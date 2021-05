Matovič má pravdu. Žiaľ.

Nemusíte človeka, ktorý je dnes ministrom financií, milovať. Nemusíte ho rešpektovať. Dokonca ho mnohí nenávidia, preto má stále ochranku. Ale jeho slová, ktoré nevydržal skrývať z iných ako čestných dôvodov potvrdzujú to,

čo nazývajú mnohí konšpiráciou.

Písal som o tom už vo svojom blogu o zlej vízii s troma grošmi. Dnes, keď vidia, že zvýšenie daní z nehnuteľností nateraz nepôjde, rovno buchnú DPH na 25%. To zasiahne všetkých a všetko. Opäť samozrejme dobrovoľne, veď na to majú silný mandát.

Nemôžu cúvnuť. Ak chcú rozkradnúť poslednú hostinu, ktorú im obrovská pôžička poskytne (hádam sa tí Nemci postavia aspoň teraz), musia pripraviť iné možnosti zalepenia najväčších dier v rozpočte, inak sa krajina rozpadne.

V dobrých časoch si možno nevšimne až tak veľa ľudí, že sa s ich peniazmi šafári, prípadne sú okrádaní.

V zlých časoch to už nie je o odvahe zlodeja, je to priamo hyenizmus. Ohlodať zvyšky do kostí.

Zástupné témy na odlákanie pozornosti a vytvorenie strachu sú všade naokolo, takže sa takmer o nič iné nestaráte. Propaganda beží na plné obrátky,

A ľudí, ktorí sú ochotní vyjadriť svoju nespokojnosť je tak zúfalo málo. Koľko z vás mohlo a malo prísť 1. mája ukázať, že sa nebojíte moci? To oni majú slúžiť nám a nie my im.

Demokracia je, keď sa vláda bojí ľudí. Dnes sa láme chleba, ktorý bude drahší. Nezabudnite, že tí čo môžu, zutekajú opäť a nechajú vás tu. Najlepší odídu. O to ťažšie sa bude spoločnosť znovu budovať. Vlastencami pohŕdate, spojiť sa nevieme, odborníkom sa vysmievate.

Matovič mal pravdu. Milujte sa a množte sa. A možno sa aspoň jedno z vašich detí zľutuje a postará sa o vás na starobu, pretože za to, čo ste mu nechali urobiť mocou v týchto časoch a pripravujete ho na život v okovách, by ste si to zrejme nezaslúžili.

P.S. Keďže som sa zrejme dostal do nemilosti SME kritikou nesprávnej osoby, nenájdete ma už na prednej strane výberu blogov, ale musíte si kliknúť na všetky články. Alebo si dajte upozornenie na moje nové články, ak sa vám tie doterajšie páčili. Ďakujem.