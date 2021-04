Bratislava, máme problém.

Aj keď sme ako žaba, ktorá sa postupne varí v hrnci, mali by sme vedieť, ako sa to skončí. Nemôžeme do nekonečna ľubovoľne naťahovať systém a testovať jeho hranice.

Očkovaní učitelia sa boja postaviť za deti, aby sa vrátili do škôl. Za svoje platy sa vedia zorganizovať, toto je už nežiadúce? Najslabší žiaci z odstavených ročníkov už rok nevideli školu, učivo, socializáciu. Maturanti zasa budú mávať modrým papierikom, že sú testovanía nie skúšaní, bude to povinná príloha k maturitnému vysvedčeniu tento aj minulý rok. A vraj naša budúcnosť. Táto sebeckosť sa vám milí učitelia vráti tam, kde by ste to najmenej čakali a čoho sa najviac bojíte. Spomeňte si za rok, možno dva, keď vás nebude mať kto v nemocnici liečiť, možno aj skôr. Zdravotné sestry a pôrodnícke asistentky totiž vymierajú. Nie doslovne, ale systém pociťuje ich enormný nedostatok.

Po uvoľnení pravidiel a zrušení núdzového stavu príde ďalšia rana. Tento rok sa zapíše ako rekordný pri úbytku zdravotného personálu. Keď doteraz chýbalo cca 15 000 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, každý rok ich odchádza niečo okolo 600 a príde 350, nožnice sú otvorené veľmi široko.

Potom budete vykrikovať, že sa majú postaviť za svojich pacientov ako vy ste sa postavili za žiakov? Budú tiež také sebecké ako ste vy? Alebo tých, čo v systéme ešte ostanú prinútime zákonom o núdzovom stave robiť navyše, ale nedá sa to večne. Veď to isté, čo zarobia v strese tu, ľahko zarobia za 14 dní ako opatrovateľky v zahraničí. Asi preto sú tie tisíce tam.

Takže ak sa trasiete o svoj život, spomeňte si na jedného vášho kolegu, ktorý ho neváhal za žiakov položiť. Aby tak chránil to najcennejšie, čo mu bolo zverené od rodičov.

LEBO AK OČKOVANÝ UČITEĽ UČÍ V TRIEDE S RESPIRÁTOROM TESTOVANÉ DETI S RÚŠKAMI, KTORÉ MAJÚ TESTOVANÉHO ASPOŇ JEDNÉHO RODIČA, JE NIEKDE CHYBA.

Kedy začneme dodržiavať zákon a bezpodmienečnú školskú dochádzku vyžadovať?

Česť všetkým výnimkám.