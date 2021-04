Kto sa vzdá slobody v prospech bezpečia, nezaslúži si ani jedno.

Je to až absurdné, ako sa nám niekto snaží nahovoriť, že koná len v náš prospech a vlastne my sami požadujeme svoje zotročenie.

Stará známa taktika problém-reakcia-riešenie vďaka podpore mohutnej propagandy médií slávi jeden úspech za druhým. Je to o to horšie, keď poznáte plán.

Vytvorili sa problém menom Covid-19. Áno, múdre hlavičky už dávno predtým predpokladali, že také niečo nastane, vytvorili sa rôzne scenáre, dokonca kopec filmov. Napríklad v poslednej dobe sa stále opakujúca Nákaza z roku 2011. Inak skvelý film s výborným obsadením a tradične umierajúcou Gwyneth Paltrow. Alebo záhadne pandemické cvičenie len pár mesiacov pred vypuknutím celosvetového bláznovstva nazvané Event 201.

Reakciou, ktorá okamžite siahla na naše slobody pod veľkými sankciami, bolo nutné nastoliť čo najväčšiu negatívnu emóciu a rozdeliť spoločnosť. Spomínate si ešte, aké to boli krásne gestá, keď si ľudia cez inzeráty darovávali rúška, lebo nie každý ich dokázal ušiť? A kde to skončilo teraz? Strkanice pri pulte na akciu s respirátormi, volanie polície na tých, čo „ignorujú“ snahu niekoho im odoprieť kyslík (veľmi vtipne to vo videu zhodnotila Dr. Lee Merritt). Alebo pokuta bezdomovcovi, že porušil zákaz vychádzania.

Tieto reakcie sú dočasné, čo nám tu však ostane, je nezaplatený účet. Je to niečo, čo uniká našej pozornosti, pritom najväčšia hrozba, ktorá bude mať ďaleko väčší dosah na život všetkých ľudí. Ak chceš niekoho zotročiť, požičaj mu čiastku, ktorú nie je schopný splatiť, aspoň nie okamžite. Prečo sú najlepší zamestnanci ľudia s hypotékou a malými deťmi? Prečo štát, ktorý má obrovský dlh (Grécko, Taliansko) sa nebude stavať proti inak nepriechodným príkazom?

Riešenie bude totálna kontrola ľudí, pretože sa budeme báť jeden druhého a budeme tú kontrolu dokonca vítať(niektorí). Skúste sa pozrieť, ako to funguje v Číne. Ak máš vysoký sociálny status, si v pohode. Ale beda ti, ak si myslíš niečo zlé o svojej vláde a prezentuješ to verejne. Stačí aj keď prejdeš prechod cez cestu na červenú, hoci nejdú autá. Môžeš však mať iba nesprávnych priateľov a tvoj status klesá. Pred rokom konšpirácia o covid-pasoch, dnes je na stole usmernenie ako má vyzerať. Návrhy zákonov o zostatku na vašom účte je to minimum. Horšie je, že ľudia musia informácie o svojom zdravotnom stave zdieľať verejne, inak im bude zakázané chodiť do reštaurácií, divadiel a za hranice. Budeme označení.

Čo vám to len pripomína?

Preto som presvedčený, že ten strašný záujem iba o jedinú chorobu, ktorej vírus v prírode doteraz nikto neizoloval, ani nevedia poskytnúť v CDC v USA živú vzorku, sleduje jeden určený cieľ.

A tým nie je zdravotný prospech občanov. Vedľajším efektom je samozrejme obrovský nechutný biznis pre vyvolených. Ale naše slobody sa už nevrátia späť.