Copperfield to vedel, prezidentka sa to naučila

Každý kúzelník a aj jeho scéna musí vypadať dobre keď útočí na vaše city a emócie. Vieme, že je to len trik, ale radi sa nechávame oklamať a veríme, že ilúzia je skutočná.

Naša pani prezidentka je kúzelníčka. Predpovedala, že Slovensko bude krajina, kde sa ľudia nebudú báť zomierať.

Dostala cenu ešte pred svojím nástupom do úradu, ktorá sa, citujem Wikipédiu -udeľuje európskym lídrom za mimoriadne úspechy v oblasti politiky, obchodu a inovácií a týka sa mužov a žien, „ktorí formujú Európu“. Takže naša pani prezidentka to dokázala ešte pred nástupom do svojej prvej politickej funkcie.

Svojím ženským princípom chce byť hlasom ľudí, ktorí nie sú počuť. Preto nám miesto lieku, ktorý zadržiavali colníci, vykúzlila aj od zeleného mužíčka oxymetre, aby sme vedeli, či máme dosť kyslíka na ten krik, ktorý nie je počuť z ulíc pre zákazy protestovania. Neviem, načo potom máme inštitúcie ako ministerstvo zdravotníctva, do všetkého sa starajúce ministerstvo obrany, či naše štátne hmotné rezervy.

Svoje ďalšie kúzelnícke číslo obhajovala tým, že naň nemá dosť kompetencií. Ako inak, v televízií, ktorá je súkromná, kde nakoniec rada a často chodí. Áno, uverili sme jej. Ten srdcervúci prejav, ako to ona chce, ale nemôže spraviť. Nakoniec sa to samozrejme podarilo, vláda padla. Boli v tom čary.

A čo ten trik, že by nevymenovala vládu? Veď by to poprelo je celú doterajšiu prax. Samozrejme, že dobro zvíťazilo nad zlom a z klobúka vytiahla toho istého zajaca, ako bol predtým.

Určite ste si všimli, že počas týchto predstavení sa ukázala v mnohých kostýmoch a preto je viac ako zázrak, že pri tak náročnej scéne dokáže vyžiť zo zaslúžených 13 500€ mesačne. Aj preto jej dcéra musela prenajímať chatu, kde polícia SR chcela spraviť ďalší trik – skutok sa nestal. Naneštastie to prekazil nedôverčivý človek, čo si to nahrával.

Ale už sa teším, kedy spraví to známe povinné číslo, na ktoré čakám už dlhé mesiace. A síce, že vystúpi so správou o štáte. Bude to síce nemastné-neslané, ale čo by sme chceli. Stále platí za málo peňazí, málo muziky. Prezident Francúzska zarobí o závratných 1 500€ viac. Tam sa už robia iné čísla.

Zatiaľ nás musí upokojiť, že určite raz príde niekto, kto jej triky odhalí.