Za Boha, za národ, za NATO.... ale v čí prospech?

Zakaždým, keď zachytím informácie o konvojoch, ktoré presúvajú ťažkú techniku a vojská zo západu na východ, nikdy nie opačným smerom, vždy ma zamrazí.

Spomínam si na staršieho kamaráta Poliaka, ktorý hovorieval, mám sa dobre, keď vojna nie je. Áno, je to už dávno. Už nás opustili takmer všetci priami pamätníci hrôz vojny. Tie sa totiž nedejú len na fronte, ale trpí celé civilné obyvateľstvo. Dnes na výročie Marshallovho plánu je to celkom aktuálne.

Uvedomujem si, že máme zatiaľ veľké šťastie, že nás dlhoročná kríza nášho východného suseda v podstate zatiaľ obchádza. Necítime nápory utečencov, hoci keď sa pozriete na rozostavané stavby vo svojom okolí, určite tam započujete aj ukrajinský jazyk, takže zatiaľ je to len pozitívna pracovná migrácia. Zatiaľ nás netrápi organizovaný zločin zahraničnej mafie, ktorá je ťažko ozbrojená veľmi ľahko dostupnými zbraňami na jej území. Netrápia nás verní podporovatelia Stepana Banderu, ktorí robili pogromy ako napríklad tú v Odese, kde boli desiatky mŕtvych. To všetko bolo predsa ďaleko, to sa na Slovensku nemôže stať.

Ľud si predsa neželá vojnu. A už zaručene nie voči našim bratom Slovanom. Prečo potom nikto nezdvihne ani hlavu, keď naši politici posielajú vojakov na hranice provokovať cvičeniami? Čo by ste vraveli, keby zrazu Maďarsko začalo veľké vojenské cvičenia na svojej severnej hranici? Cítili by ste sa rovnako bezpečne?

Prečo sa silou mocou snažíme zapáčiť svojimi rozhodnutiami a činmi NATO, kde sa de facto robí politika USA? Načo sú nám v dobe obrovskej krízy výdaje 2% z HDP na obranu? Načo sú nám stíhačky, ktoré sa prehnane povedané ani neotočia na našom území? Útočné helikoptéry? Obrnené vozidlá pechoty? Nové radary? Tých pár tisíc vojakov ich nestihne ani využiť. To všetko nie sú produkty našich firiem, čím by sme aspoň podporili svoju ekonomiku, zamestnanosť.

Naozaj si už nikto nepamätá zradu našich priateľov, ako nás odovzdali nacistom? Nikto si nepamätá, ako naši vojaci bojovali a umierali v zahraničí pri obrane západu a napr. UK nám dokonca do poslednej ponožky poslala účet za ich vybavenie?

Vojna je kšeft. Nie však pre tých, ktorý bojujú a umierajú. Pozrime sa do sveta, kde všade sa podarilo NATO nastoliť mier. Nie je to tak, že len sklady munície boli plné a zbrojná lobby zasa potrebuje zarobiť?

My sme sa svojho pokročilého zbrojárskeho priemyslu dobrovoľne vzdali, lebo Václav Havel povedal, že si máme zvykať, vypukol totiž mier. Vzdali sme sa povinnej vojenskej služby. Rozpredali (rozkradli) sme si zbrane, ktoré boli pre nás v skladoch odložené pre prípad použitia. Náš vojenský potenciál okrem kontrolovania modrých papierov a využitia vojenských lekárov sa dá použiť ešte na vystavanie dočasných mostov po záplavách. Toto ale nie je vina vojakov. Toto nie je vina politikov. Toto je naša vina, pretože sme im to dovolili.