Skvelá správa, Matovič je minister financií! (ak prezidentka zasa zlyhá)

Názov filmu Catch me if you can by som do slovenčiny voľne preložil ako zlodej kričí, chyťte zlodeja. Je to klasický príbeh premeny zločinca v kladného hrdinu.

Určite by nebol taký úspešný, keby tam nezažiarili také hviezdy a k tomu ešte aj motív filmu bol založený na skutočných udalostiach.

Dnes máme tento motív naživo na našej politickej scéne. V hlavnej úlohe hviezdy, ktoré neodchádzajú a vracajú sa ako lastovičky, aby vám celé leto špinili na to isté okno.

Je tu istá podobnosť medzi politkmi a tými lastovičkami. Oba druhy sú zákonom chránené, oba druhy si robia svoje veci na váš úkor a na odstránenie bordelu po nich musíte použiť svoje sily a svoje zdroje.

Musím uznať, že porekadlo aj bez sto lastovičiek bude leto platí, tak by som povedal, že aj bez 150 stláčateľov gombíkov bude Slovensko stále žiť. Také Taliansko vie o padaní vlád svoje. Alebo Belgicko, ktoré skoro rok nemalo vládu.

Aby som sa vrátil naspäť.

Človek, čo radšej nechá domácu kasu spravovať svoje manželke, lebo ju nevie spravovať on (jeho vlastné slová).

Človek, čo je usvedčený daňový podvodník ide riadiť rezort, ktorý vyžaduje nielen odbornú, ale hlavne morálnu autoritu z ekonomických kruhov.

Človek, ktorý sa pri dovážaní tlačiarenskeho stroja snažil oklamať colné konanie.

Človek, ktorý priznal podvody aj pri svojom vzdelaní.

Človek, ktorý ukázal na najsilnejšom poste v krajine svoju neskutočnú túžbu po moci, svoje obrovské nedostatky a neschopnosť riadiť stranu, kolektív strán, krajinu a krízu.

A nakoniec človek, ktorý sa neštíti útočiť na fyzické osoby a ich súkromie či najbližších, čím im ovplyvnil život, kariéru a psychiku.

Tento pán bude minister financií. Dostane do vienka obrovský rozpočet, ktorý nás zadĺži na generácie, ale on tam už nebude, pretože splátky sú odložené. Píšem o tom vo svojom blogu o 3 grošoch, chystám druhú časť.

Nie každý chápe, že zlodej je tak trochu kúzelník. Odvedie vašu pozornosť na zbytočnosti, alebo hrané výkony. V pozadí ale prebieha to najdôležitejšie. Potichu vás okradne. Je jedno, či je to zanedbaný a špinavý zbojník, alebo pán v saku. Krádež ostane krádežou.

ALE SPLÁCAŤ BUDEME VŠETCI, NIE IBA TÍ, ČO HO MILUJÚ, VOLIA A OBDIVUJÚ.