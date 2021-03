O troch grošoch, alebo prečo je jedno či je premiér Matovič, Heger, Fico alebo Pellegrini

Základné pravidlo používania zdrojov v živote a jeho porovnanie so správaním štátu alebo prečo minister financií nehovorí celú pravdu.

Stará ľudová rozprávka zozbieraná od pána Dobšinského hovorí, že človek by mal vedieť žiť z troch grošov. Ten jeden použiť na žitie, druhý vrátiť rodičom a tretí požičať deťom.

Pokiaľ toto tretinkové pravidlo uplatňujete aj na svoje osobné financie a zdroje, nikdy sa nedostanete do problémov. Zvykli sme si, že druhý a tretí groš nám zobral štát a riešil ich použitie za nás. A tak, ako ani rodina, či jednotlivec nemôže žiť stále na dlh, pretože mu neostávajú zdroje na iné povinnosti voči staršej a mladšej generácii, tak nemôže na dlh žiť večne ani štát. Aj keď sa môžeme pozastaviť nad pridlhou zadĺženosťou USA, tam tiež toto pravidlo platí, akurát situácia nebude tak dramaticky rýchlo riešená ako pri jednotlivcovi, či rodine, lebo majú najväčšiu armádu sveta. Ďalšia námietka môže byť, že keď dlžíte sto tisíc, máte problém, pokiaľ milión (miliardu), má problém ten, kto vám požičal. Pokiaľ niekto svoje peniaze požičia, väčšinou to má dobre poistené, aby tie straty boli kryté, resp. pozná situáciu dlžníka a považuje ho za schopného splácať.

Ale ani jedna výnimka neplatí na náš malý štát. Od druhého vzniku republiky sa neustále zadlžujeme a neustále sa zbavujeme našich národných aktív. (zdrojov)

Pokiaľ nám má ECB poskytnúť obrovský úver vo veľkosti skoro pol rozpočtu, pričom už teraz sme na hranici rozumného zadĺženia, ja sa pýtam, ako to chceme splácať. Peniaze si prepapkáme (v horšom prípade rozkradneme) alebo investujeme do nerozvojových činností (NAKA, integrácia občanov, sociálne programy…), pričom práve tu veľmi záleží na použití každého jedného eura. Táto pôžička bude na dlhé roky poslednou, zároveň však bude tým balvanom, ktorý len tak ľahko nezhodíme. Mala by nám poskytnúť konkurenčnú výhodu a zabezpečiť, že budúcimi vyššími príjmami si ľahšie poradíme s tak významným záväzkom.

Preto minister financií jednoducho klame, ak tvrdí, že majetkové dane vyrovná znížením priamych daní. Rovnica jedna plus jedna už nedáva dva. Ak splácate z 1000€ príjmu 200€ na hypotéku, pri zobratí ďalšej hypotéky sa príjem nezdvihne, akurát budete splácať napr. 400€. Tu teda mimoriadne závisí na tom, či dodatočné zdroje využijete na rast príjmu (v ponímaní štátu vytvorením možností na príjem do štátneho rozpočtu daňami) alebo si len kúpite ďalšie auto (vrtuľníky, testy…) a dúfate, že to nejako dopadne. A ono to dopadne. Rastom nezamestnanosti prídete o príjem a máte problém. Takisto štát príde rastom nezamestnanosti a zlikvidovaním drobných podnikateľov o príjmy. Kde teda zoberie peniaze na splátky? Už viete prečo sa taja detaily na novom návrhu majetkovej dane?

Je preto existenčne dôležité, aby sme si volili odborníkov a patriotov. Povedal by som, že až krízových manažérov, lebo po ukončení programov podpory, po uvoľnení pravidiel, tu kríza podporená infláciou a nezamestnanosťou prepukne naplno.